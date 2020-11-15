Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Rafet El Roman, menajeri ve avukatı olarak tanıştırdığı Ayber Hanım ve onun kardeşi ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekanda 'aile yemeği' olarak adlandırdığı etkinlikte bir araya geldi.
Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan El Roman, "Ayber Hanım benim avukatım. Ticari işlerime bakıyor" diyerek, muhabirlerle masadakileri tanıştırdı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Tanıştırmayınca ve isim vermeyince yanlış yazılıyor" şeklinde konuştu.
Muhabirler, Rafet El Roman'a eski eşinin babası Atilla Kaplakarslan'ın açmış olduğu 1 TL'lik tazminat davasını sordu. O davaya Ayber Hanım'ın bakmadığını dile getiren şarkıcı, konunun açılmaması konusunda ricada bulundu.
8 aydan beri Almanya'da olan ve geçtiğimiz haftalarda ülkeye dönen Rafet El Roman, yeni albümün geleceğini ifade etti. Rafet El Roman, hazırlamış olduğu şov programı hakkında ilerleyen zamanlarda bilgi vereceğini ve pandemi süresince boş durmadığını belirtti.
Roman, kızı Su El Roman'ın da babasının yolundan gittiğini ve iki şarkısının çıkacağını, babasına karışmaması konusunda uyarılarda bulunduğundan bahsetti. Kızının işinin karışılmasına kızdığını ifade eden ünlü şarkıcı, bu yönüyle de kendisine benzediğini dile getirdi.
Müdahale etmesine gerek olmadığını ve ne iş yapacağını kızının daha iyi bileceğini söyleyen El Roman, babasının yanında olmasının ona bir artı kattığını da belirtti.
Konunun 1 TL'lik tazminat davasına geri dönmesi üzerine ise El Roman, art niyetli davranmadıklarını, boşanma safhasında ortamın ve ailelerin gergin olduğunu, o gerginliğin de getirmiş olduğu psikolojiyle kalp kırıklıkları, hataların ve üzüntülerin olduğunu, o yüzden bu konunun yeniden konuşulmasını istemediğini ifade etti.
Şarkıcı, boşanmış olduğu eşi Ceren Hanım ile ilgili ise, "Ona saygım sonsuz. Çok güzel bir evliliği, birlikteliği var. Allah mesut etsin" diyerek, sözlerini noktaladı.
El Roman, kendi arabasıyla mekandan uzaklaşırken, hanımefendiler ise şarkıcıdan ayrı araçlarla mekandan çıkış yaptı.
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