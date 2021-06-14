Ünlü şarkıcı Rafet El Roman (52),babasının acısıyla sarsıldı. El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, yaşamını yitirdi. Frankfurt’ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye’ye getirilecek olan İsmail Yaşdut, Çerkezköy'de toprağa verilecek.

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