Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kariyerinin 25. yılında 4. Türkiye Altın Marka Ödül Töreni'nde 'Onur Ödülü'nü alan Rafet El Roman, "25 yılın sonu böyle kötü bir zamana geldi. Koronalı günler… O yüzden ödülümü ülkede sağlık çalışanlarına adamak istiyorum. Onlar zorlu bir süreçten geçtiler ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIK"
El Roman, gecede eski eşi Tuğba Altıntop'un ihanet iddialarına da yanıt verdi.
Altıntop, "Evli olduğumuz zamanlarda Rafet'in turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi" demişti.
Altıntop'un o sözleri hatırlatılınca şarkıcı, konuyla ilgili, "Birincisi o yalan. Tuğba hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Aramızda böyle bir şey yaşamadık." ifadelerini kullandı.
"ADIM ÇIKMIŞ ÇAPKIN'A İNMEZ MECNUN'A"
Çapkın olmadığını belirten Rafet El Roman, "Adım çıkmış çapkına inmez Mecnun’a. Benim hayatımda biri oldu mu gerçekten onlara sadakatli bir insanım. Benim bu ufak tefek çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar" şeklinde konuştu.
Şarkıcı, muhabirlerin "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna "Tabii ki yine evlenirim. Yeniden kurarım hayatımı yeniden başlarım her şeye aşk güzel bir şey” şeklinde cevap verdi.
Genç kalmanın sırrını da paylaşan 52 yaşındaki şarkıcı, "Hiç gece hayatım yoktur. Sigaram, alkolüm yoktur. Uyku düzenime, yemek düzenime dikkat ederim. İşimi çok severim. Sağlık yürüyüşlerimi, sporumu yaparım. Bunu 16-18 yaşından beri yaptığınızda formda kalıyorsunuz. Kendinizi pozitif yönlendirmeye çalışın" dedi.
Rafet El Roman, son dönemlerde yaşanan aşı polemiği hakkında da konuştu. Bazı sanatçılar aşı olacağını söylerken bazıları da bu duruma karşı olduğunu belirtmişti.
El Roman, konuyla ilgili "Aşıda hiçbir sorun görmüyorum. Aşı bu virüse karşı ama bu virüsün yeni icadı yapılmayacağı ne malum? Bir takım spekülasyonlar var tabii. ‘Yaptırırsanız DNA'nıza sahip olacaklar, genlerinize sahip olacaklar, size virüs verecekler' Bunlar şehir efsaneleri. Bunlara inanmayın" ifadeleri kullandı.
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