"ADIM ÇIKMIŞ ÇAPKIN'A İNMEZ MECNUN'A"

Çapkın olmadığını belirten Rafet El Roman, "Adım çıkmış çapkına inmez Mecnun’a. Benim hayatımda biri oldu mu gerçekten onlara sadakatli bir insanım. Benim bu ufak tefek çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar" şeklinde konuştu.

Şarkıcı, muhabirlerin "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna "Tabii ki yine evlenirim. Yeniden kurarım hayatımı yeniden başlarım her şeye aşk güzel bir şey” şeklinde cevap verdi.