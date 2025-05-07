Rafet El Roman'dan botoks itirafı: Rezil oldum

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rafet El Roman, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan El Roman, Kızı Su ile birlikte yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Kızım Su ile birlikte 'Mazide' diye bir şarkı hazırladık. Antalya'da onun klibimi çektik, birkaç gün önce döndük. İlk kez kızımla bir düet yaptık. Bu anlamda Türkçe bir şarkıda ilk iş oldu. Yakın bir zamanda klip çıkacak" dedi.

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"KIZIM KENDİSİNİ BENDEN DAHA İYİ GELİŞTİRDİ"

Müzik kariyerinde kızına torpil geçip geçmediğini sorulan Rafet El Roman, "Abartıyor diyeceksiniz ama kızım müzik anlamında kendisini benden çok daha iyi geliştirdi. Kendisi konservatuvarlı ve Berlin'de son sınıfını okuyor. Adeta müziğin doktoru diyebiliriz" diye konuştu.

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Kızının müziğine 10 üzerinden 9 puan veren El Roman, "10'u kimse alamaz bu hayatta. Ufak pürüzler her zaman vardır. Hangi alanda olursa olsun vermemek lazım. Pavarotti bile herhangi bir konserinde detone olmuştur" dedi.

Su El Roman "İBRAHİM TATLISES GİBİ DÜŞÜNMÜYORUM" Tuğba Altıntop' ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunan Rafet El Roman, çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi. El Roman, İbrahim Tatlıses'in "Bir daha çocuk istemem" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ben çocuklarımdan yana hiç dert keder yaşamadım. Onlardan yana çok şanslıyım. Ben İbrahim bey gibi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Rafet El Roman, her yaz tatil beldelerinde gündem olan lahmacun fiyatlarına da değindi. El Roman, Bodrum’daki bazı mekanlarda lahmacunun 2 bin 500 TL'ye kadar sunulduğunun hatırlatılması üzerine "Esnaf bu işin ucunu bazen kaçırıyor. Burada çok iyi bir kontrol mekanizması lazım. Ben o lahmacunu yemem. İnsan kandırıldığını, aptal yerine konulduğunu hissedince inanın 3 TL’ye de yemez, 3 bin 500 TL’ye de yemez. O fiyata bir lahmacun olmaması lazım. 60 euro para yapıyor. Benim başıma gelmedi ben o paraları vermem" diye konuştu. REKLAM Ayrıca magazin haberlerini yakından takip ettiğini söyleyen Rafet El Roman, "Çok eğleniyorum. Kötü bir haber çıkınca kızıyorum, yazıp tepki de gösteriyorum" dedi.

"BİR KERE BOTOKS YAPTIRDIM REZİL OLDUM" Ayrıca Rafet El Roman'a geçtiğimiz günlerde son haliyle gündem olan Nihat Doğan'ın kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gerdirmesi soruldu. Doğan'ın son halini basın mensuplarının telefonundan gören El Roman, "Olabilir. Bunlar ilk dönem böyle kızarıklık, şişlik yapabilir. Herkes bunu bir deniyor. Çevremizde bu tarz olaylar çok var. Bir şekil bizi kandırıyorlar. ‘Botoks yaptır, bak çok iyi olacak, kırışıklıklar gidecek’ diye... Sonra bir yaptırdım rezil oldum. Buradan tekrar söylüyorum. Ben hiç estetik olmadım. Sadece bir kere botoksu denedim ve onun da yakışmadığını anlayınca bir daha yaptırmadım" ifadelerini kullandı. "BİRİNİN MAYO İLE SAHNEYE ÇIKMASI BENİ CEZBETMİYOR" Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz, Hadise'yi sahne kıyafetleri yüzünden eleştirmiş ve "Midem bulandı" yorumunda bulunmuştu. Rafet El Roman, konunun hatırlatılması üzerine gazetecilerin "Sahnede çok açıklık sizi rahatsız eder mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: Beni rahatsız etmez ama 'Doğru mu yanlış mı?' diye sorulursa fikrimi söylerim. Kapalı sanatçıların iyi giyinmesi, kuşanması beni daha çok cezbediyor, çekici geliyor. Birinin mayo ile sahneye çıkması beni hiç cezbetmiyor. Kapalı olan daha gizemli geliyor. Bu konuda rahat konuşamayız. Çünkü bunlar hakkında herkesin kendi görüşü var. Bir sürü tepki topluyorsunuz. Aslında bu toplara girmek istemiyorum.

Hadise "BEN HAYATTAYKEN FİLMİMİ ÇEKSİNLER" Öte yandan Rafet El Roman, "Hayatınız film olur mu, film gibi bir hayat yaşadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bence olur. Hayatımı, adımı tam taşıyorum El Roman... Benim hayatım, çocukluğumdan bu yaşıma kadar bir roman... Yaşadıklarımı bir bilseniz... Genelde ölenlerin hayatı çekiliyor. Ben hayattayken çekilirse ne mutlu bana. Bence farklılık yapsınlar çekeceklerse şimdi çeksinler, öldükten sonra değil. Sanatçıların arkasından hepsi faydalanmaya çalışıyor" şeklinde yanıt verdi.