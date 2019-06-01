01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rafet El Roman ile Ceren Kaplakarslan 6 Ekim 2016’da Almanya’da boşanmıştı. Boşanma davasından iki ay sonra Rafet El Roman, sosyal medyada eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilmişti.
Eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan’a sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 3 ay hapis istemiyle yargılanan ve savunması alınmayan Rafet El Roman’a, adresini bildirmediği takdirde yakalama emri çıkarılmasına karar verildiği öne sürülmüştü.
RAFET EL ROMAN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan haberlere avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Rafet El Roman'ın avukatı Tuğçe Altuğ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Müvekkilim Rafet El Roman kendisini uzun yıllar sanatına adamış, gerek özel yaşamı ve gerekse mesleki kariyerinde her daim saygınlığını korumuş ve etik değerleri ön planda tutan saygın bir sanatçıdır. Müvekkilim hakkında son birkaç gündür basında, sosyal medyada ve diğer medya organlarında çeşitli birtakım spekülatif iddialar yer alması hasebiyle işbu hususlara ilişkin cevap hakkımızın doğması nedeniyle açıklama yapma zarureti doğmuştur.
"YAKIŞIKSIZ İDDİALAR GÜNDEMDE YER EDİNEBİLMEK AMACIYLA ORTAYA ATILMIŞTIR"
Konunun muhatabı Atilla Kaplakarslan tarafından ileri sürülerek yargıya intikal eden yakışıksız iddialar tümüyle müvekkilin kamuoyu nezdinde itibarını zedelemek, gündemde yer edinebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Muhatabın aynı asılsız iddialarla geçmişte çeşitli magazin programlarına katılarak verdiği geniş beyanatlar bu amacı açıkça ortaya koymaktadır.
"MÜVEKKİLİM KÖTÜ NİYETLİ HABERLERDEN SON DERECE ÜZÜNTÜ DUYMUŞTUR"
Ayrıca, bu konuda taraflar arasında görülen hukuk yargılaması neticesinde muhatabın müvekkile yönelttiği tazminat davasının reddine karar verilmiş ve bilakis muhatap şahsın kendisi müvekkile yönelik kişisel değerlere saldırı niteliği taşıyan ifadeleri nedeniyle tazminata mahkûm edilmiştir. Müvekkilim adalete olan inancı ve kişiliği gereği, işbu zamana kadar konuyu magazin malzemesi yapmaktan kaçınarak susmayı tercih ederken, yargılama devam etmesine rağmen kamuoyunda yazılı ve görsel basında yer verilen maksatlı ve kötü niyetli haberlerden son derece üzüntü duymuştur.
Müvekkilim hakkında verilmiş herhangi bir yakalama kararı söz konusu olmayıp dava sürecinde gerekli görülür ise açıklamalar tarafımızca yapılacaktır. Gerek yazılı gerek görsel gerekse de sosyal medyada konu ile ilgili çeşitli müvekkilimin her türlü kişilik haklarına karşı saldırı teşkil edebilecek üzücü, incitici ve kırıcı haber ve yorumlar yapılmasından imtina edilmesini, aksi yönde davranış sergileyen kişi ve kurumlar hakkında hukuki ve cezai tüm şikayet ve dava haklarımızın saklı tutulduğunu tüm kamuoyuna saygı ile bildiririz.
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