        Haberler Dünyadan Radiohead: İsrail'de konser vermeyeceğiz - Magazin haberleri

        Radiohead'in solisti Thom Yorke: İsrail'de konser vermeyeceğiz

        İngiliz alternatif rock grubu Radiohead'in solisti Thom Yorke, 2017'de Tel Aviv'de sahne almalarına yönelik eleştirilerin ardından; "Bugün olsa İsrail'de konser vermem" dedi. Yorke ayrıca; "Netanyahu yönetiminin 5 bin mil yakınında bile olmak istemem" ifadesini kullandı

        Giriş: 27.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:54
        "İsrail'de konser vermeyeceğiz"
        Radiohead'in solisti Thom Yorke, grubun Filistin yanlısı aktivistlere karşı gelerek Tel Aviv'de konser vermesinden 8 yıl sonra, artık İsrail'de konser vermeyeceğini söyledi. Yorke; "Netanyahu rejiminin 5 bin mil yakınında olmak istemem” dedi.

        Thom Yorke, 2017'de Tel Aviv'de konser verme kararından dolayı pişman olduğunu ifade ederek; "Otele gelip bize teşekkür eden üst düzey bir İsrailli yetkiliyi görünce dehşete kapılmıştım" diye konuştu.

        Radiohead'in 2016 - 2018 A Moon Shaped Pool dünya turnesi, İngiliz yönetmen Ken Loach gibi isimlerin boykot çağrılarına ve kamuoyunun eleştirilerine rağmen grubun Tel Aviv'de konser vermesi üzerine tepkiyle karşılanmıştı. Yorke o dönem yaptığı açıklamada; "Bir ülkede konser vermek, o hükümeti desteklemek anlamına gelmez. Biz ABD'de de sahne alıyoruz ama Trump’ı desteklemiyoruz” demişti.

        Grup, 7 yıl aradan sonra Avrupa turnesine başlayacak. Filistin için Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası (PACBI), grup üyesi Jonny Greenwood’un 2024’te Tel Aviv’de verdiği konser nedeniyle turneye boykot çağrısı yapmıştı.

        Jonny Greenwood

        5 üyeden oluşan müzik grubunun, İsrail konusunda nasıl bir tutum izleyeceği, turne takvimi açıklanınca belli olacak.

        #radiohead

