Rade Krunic: Türkiye, bana göre değildi

"DAHA CAZİP SEÇENEKLERİM VARDI"

Krunic, Kızılyıldız'ı seçme nedeni olarak ise, "Milan'da oynadığım dönemde de Kızılyıldız gündeme gelmişti ancak mali durum ve diğer pek çok nedenden dolayı bu gerçekleşmedi. Ama bu yaz Kızılyıldız'dan bir telefon aldım ve çok sevindim. Gerçekleşmesi için sabırsızlanıyordum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Kariyerimin sonunda buraya gelerek, "Hayalimi gerçekleştirdim" demek istemedim. Elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübe yardımcı olmak istedim. Birçok iyi seçeneğim vardı. Yalan söylemeyeceğim. Finansal olarak daha iyi ve lig açısından da daha cazip seçeneklerim vardı. Ama Kızılyıldız'dan teklif geldiğinde "Hayır" diyemedim." ifadelerini kullandı.