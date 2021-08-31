Marca'nın haberine göre La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor! İspanyol kulübünün, Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamaya yakın olduğu belirtildi.
Habere göre Falcao, 'Tamam' dediği anda Rayo Vallecanolu olacak. Yine Marca'nın iddiasına göre İspanyol ekibi bu transfer için Galatasaray'a herhangi bir fesih bedeli ödemeyecek.
Galatasaray'a 2019-20'de transfer olan Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla 27'si ilk 11 olmak üzere sadece 43 maça çıktı. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Kolombiyalı yıldız söz konusu bu mücadelelerde 20 gol kaydetti.
Daha önce Atletico Madrid formasını da iki kez terleten Falcao'ya başka kulüplerin de ilgisinin bulunduğu ancak Kolombiyalı yıldızın Avrupa'da kalmak istediği öne sürülüyordu.
BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise 2 Ağustos'ta Burak Elmas şunları söylemişti:
"Falcao ve Feghouli'yle oturup görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu fakat bu maliyetle, Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İki oyuncuyu da maliyet olarak, yönetim kurulu kararıyla kadroda düşünmüyoruz. Şu anda söylediğimiz yönetim kurulu kararıdır. Bu süreç geçtikten sonra hocamızın teknik kararları ayrı olabilir. Biraz bekleyelim, ona göre hareket ederiz"
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