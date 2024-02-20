Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Rachmaninov’un Kraliçesi Valentina Lisitsa İstanbul'a geliyor

        Rachmaninov’un Kraliçesi Valentina Lisitsa İstanbul'a geliyor

        'Rachmaninov'un Kraliçesi' olarak anılan dünyaca ünlü Amerikalı piyanist Valentina Lisitsa, 24 Şubat'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rachmaninov'un Kraliçesi İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Videoları 200 milyondan fazla izlenmeye ulaşan, internette en çok izlenen klasik müzisyenlerden biri olan Valentina Lisitsa, 24 Şubat’ta İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

        Performansını desteklemek için dijital yenilikleri kullanan Lisitsa ‘Göz kamaştırıcı” olarak nitelendirilen çok yönlü çalışı ve Bach'tan Mozart'a, Şostakoviç'ten Bernstein'a kadar uzanan geniş repertuvarı ile dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak.

        Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla düzenlenen konser İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Tek başına orkestra repertuvarı 40'tan fazla konçerto içeren, Rachmaninov ve Beethoven'ın müziklerine olan özel ilgisi ile ‘Rachmaninov’un Kraliçesi’ olarak anılan dünyaca ünlü yıldız, müzikseverlere unutulmaz bir solo performans sergileyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rachmaninov
        #Valentina Lisitsa
        #İstanbul Kongre Merkezi
        #konser
        #piyano
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        Habertürk Anasayfa