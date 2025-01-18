Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan çifti barıştı
Geçtiğimiz hafta ayrıldıkları öğrenilen Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan, aralarındaki buzları eritti ve barıştı
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Ünlü oyuncu Rabia Soytürk ve sevgilisi, mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan’ın bir süredir devam eden ilişkileri gündemdeydi.
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Hatta çiftin evlilik hazırlığında oldukları biliniyordu.
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Ancak, geçtiğimiz haftalarda ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmış ve ayrıldıkları ortaya çıkmıştı.
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Ayrılıkları uzun sürmedi. Bir hafta sonra yeniden birbirlerini takip etmeye başlayan çift, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti.
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Son olarak, Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, sosyal medya hesaplarından birlikte tatil fotoğrafları paylaşarak barışmalarını resmen duyurdu. Çiftin, Bodrum’da keyifli bir tatil yaptığı görüldü.
Fotoğraflar: Instagram