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        Haberler Magazin Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan çifti barıştı - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan çifti barıştı

        Geçtiğimiz hafta ayrıldıkları öğrenilen Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan, aralarındaki buzları eritti ve barıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 23:37 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:37
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          Ünlü oyuncu Rabia Soytürk ve sevgilisi, mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan’ın bir süredir devam eden ilişkileri gündemdeydi.

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          Hatta çiftin evlilik hazırlığında oldukları biliniyordu.

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          Ancak, geçtiğimiz haftalarda ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmış ve ayrıldıkları ortaya çıkmıştı.

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          Ayrılıkları uzun sürmedi. Bir hafta sonra yeniden birbirlerini takip etmeye başlayan çift, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti.

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          Son olarak, Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, sosyal medya hesaplarından birlikte tatil fotoğrafları paylaşarak barışmalarını resmen duyurdu. Çiftin, Bodrum’da keyifli bir tatil yaptığı görüldü.

          Fotoğraflar: Instagram

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