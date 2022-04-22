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Quick Sigorta, Motobike 2022’ye eğlenceli bir stantla fuardaki yerini aldı. Stantta ziyaretçilere Quick Routes dergisi, Qmag dergisi, kalem, ajanda, takvim gibi birbirinden özel hediyeler sunulacak. Stant ziyaretçileri metaverse benzeri bir platformu deneyimlerken, Quick Sigorta sanal treni ile keyifli bir yolculuğa adım atacaklar. Ayrıca stant ziyaretçilerine, Quick Sigorta’nın avantajlı Motosiklet Sigortası ile ilgili bilgiler verilecek ve ziyaretçilerin merak ettikleri sorular yanıtlanacak.

Harley Davidson, Kawasaki, Suzuki, Honda, MV Agusta, Vespa, KTM, Brixton, Peugeot, Polaris, Aprilia, Moto Guzzi, SYM, JAWA ve Husqvarna gibi markaların katılacağı fuarın ana sponsoru ise Motul. Fuarda motosiklet ve bisiklet dünyasına ilişkin son trend ve yeniliklerin görülebileceği gibi motosiklet ve bisikletle ilgili konferanslar da takip edilebilecek.

'YER ALMAMAK OLMAZDI'

Maher Yatırım Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, konuyla ilgili böylesi büyük bir organizasyonun sponsoru olmaktan keyif duyduklarını ifade etti ve şunları ekledi: “Quick Sigorta olarak motosiklet sürücülerinin ve motosiklet sporlarının en yakın dostu olmayı şiar edindik baştan beri. Bu nedenle de sürekli geliştirdiğimiz ürünlerle hem motosikleti hem de sürücüsünü koruyacak adımlar atıyoruz. Desteğimiz ürünlerle sınırlı değil tabii, ülkemizin önemli motosiklet sporcularına da sponsorluk sağlıyoruz. Motosikletle bu denli içli dışlı iken Motobike İstanbul 2022’de yer almamak olmazdı. Bu organizasyonun sigorta sponsoru olmak bizim için onur verici. Ayrıca fuaye alanında ürünlerimizi tanıttığımız bir standımız yer alacak. Her türlü soru ve önerileriniz için orada olacağız” şeklinde konuştu.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise “Türkiye’nin zorlu parkurlarını dolaşan ve bunu bir seyahat serüveni haline getiren iki gezgin ve motor aşığı “2Teker 2Yürek” ile başlayan Quick Routes projesi; pek çok şehirde Quick acenteleriyle ve motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Bu seyahatlerde biriktirilen anılar, fotoğraf ve videolar ise Quick Routes’un sosyal medya hesaplarında, Q Blog’ta ve Quick Routes dergisinde yayınlanıyor. Böylelikle sadece motosiklet kullanıcılarının değil aynı zamanda gezmeyi ve keşfetmeyi seven herkesin ilgisini çekmeyi de başaran şirketimiz, kurulduğu günden beri motosikletçiler ve motosikletleri ilgi alanında tutuyor ve Motobike İstanbul Fuarı vasıtasıyla motosiklet camiasıyla her yıl bir araya gelmeye özen gösteriyor. 1 yıl aradan sonra motor seveler ile buluşmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

AVRASYA TÜNELİ MÜJDESİ

Fuarın açılışı bugün sabah saatlerinde Messe Frankfurt İstanbul'un Yönetici Ortağı Tayfun Yardım’ın konuşmasıyla gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sakarya Milletvekili ve Motosiklet Yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun da katıldığı açılışta, öncelikli gündem maddesi motosiklet sürücülerinin trafikte görünür olması ve can güvenliğinin önemi oldu. Açılışta ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren Avrasya Tüneli’nde motosiklet geçişinin başlayacağı müjdesini verdi.

MOTORCU DOSTU BARİYER

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, katil bariyerlerle alakalı birçok motosiklet platformunun ve ferdi motosikletçilerin yaklaşık 13 yıllık çalışma ve çabasına dikkat çekip şunları söyledi: “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun girişimleriyle hem karayollarındaki sorunlu bölgelerde hem de 1 Mayıs’tan itibaren açılacak Avrasya Tüneli’nde motorcu dostu bariyerlere kavuşuyoruz. Tüm motosikletçiler için mutluluk verici bir haber bu. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu da katılmıştı. Kendisi Kenan Sofuoğlu’nun artçısı olarak motosiklet sürücülüğüne dair bir deneyim kazandığını söylemişti. Ardından ve o gün bize çok yakında müjdeli haber ile geleceğini, sorunlu olan yerlerin ivedilikle düzeltileceğini belirtmişti. Kötü hava şartlarında köprülerin motosikletçileri ne kadar zorladığını ve Avrasya Tüneli’nin açılması gerektiğini kendisine iletmiştik. Bugün o müjdeli haberi aldık” dedi. Motosiklet Kullanıcıları ve Spocuları Federayonu eski başkanı Özgür Candar ise bu müjdeden dolayı çok mutlu olduklarını, katil bariyerlerle ilgili uzun süredir çalıştıklarını belirtti. Kenan Sofuoğlu’nun da desteğiyle sonuçlarını almaya başladığını ifade eden Candar, bu haberin böyle önemli bir organizasyonda alınmasının önemini de vurguladı.

Fuarın organizatörü Messe Frankfurt İstanbul, Quick Sigorta’nın aralıksız her yıl verdiği sponsorluk desteği nedeniyle teşekkür plaketi sundu. Quick Sigorta adına plaketi Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar aldı.

EĞİTİM VE SEMİNERLERE YER VERİLECEK

Tüm motosiklet ve bisiklet severlerin dört gün boyunca katılabilecekleri eğitim ve seminerler de fuarda yer alacak. Organizasyon sponsorlarından Garanti BBVA’nın “Garanti BBVA Academy” altında yapılacak olan seminer dizisinde “Sadun Şanal, Serkan Çapur, Taner Çağlar ve Ahmet Pınar’ın katılımıyla “Ekip Akademi ile Motosiklet Eğitimi”, Yiğit Top’un sunumuyla “Valentino Rossi’nin Hayatı”, TMP Ödül Töreni, Zafer Fatih Özsoy’dan “Route 66” ve Onur Çakı’dan “Nekipedia” yer alıyor.