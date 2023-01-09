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Trafik sigortaları dahil tüm branşlardaki Quick Sigorta poliçelerine 12 ay taksit imkânı sunan Quick Finans Poliçe Prim Kredisi ile sigortalılar satın alacakları poliçelerin primlerini kredi ile ödeme imkanına kavuştu. Maher Holding Sigorta Grubu’nun acentelerin finansal markete dönüştürülmesi vizyonunda önemli bir adım olan Quick Finans Poliçe Prim Kredisi, sektörün düzenlediği tüm poliçeler için sigortalılar tarafından kullanılabilecek.

ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

İlk kredisini Ağustos 2022’de basiretli tacir işyeri sigortası prim kredisi olarak kullandıran Quick Finans’ın Quick Sigorta ile geliştirdiği ürün, özellikle trafik sigortalarında yaşanan taksit sorununu ve genel olarak yaşanan kredi kartı limit sorununu çözerek sigortalıların poliçeye erişimini kolaylaştıracak. Bir ödeme sistemi ve vadelendirme aracı olarak da değerlendirilen poliçe prim kredisi uygulamasını ilk başlatan Quick Sigorta’nın acenteleri, sigortalılarının talebi doğrultusunda ön limit talebi ve kredi başvurusunda bulunabilecekler.

SİGORTA BAĞLANTILI KREDİ

Türkiye’de ilk kez bir sigorta grubu tarafından sunulan “Poliçe Primlerinin Kredilendirilmesi” uygulaması yenilikçi ve hibrit bir sigorta-finans modelini de beraberinde getiriyor diyen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: “Sektöre yön veren bir şirket olarak finansal sigortalar konusundaki uzmanlığımız ile kamuoyunu, bugüne kadar bildiğimiz “Kredi bağlantılı sigortalar kavramının yanında, sigorta bağlantılı krediler“ kavramı ile tanıştırdık dedi. “Quick Finans ile hayata geçirdiğimiz piyasanın ihtiyacını karşılayacak “Poliçe Prim Kredisi” ürünü, Acentelerimiz ve sigortalılarımıza, taksit seçeneği olmayanların da dahil olduğu sigorta poliçelerini 12 aya kadar taksitlendirme avantajını sunuyor. Böylece sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sağlarken acentelerimize de yeni bir tahsilat ve vadelendirme modeli oluşturuyoruz.” diyen Ahmet Yaşar sözlerini şöyle tamamladı; “Quick Sigorta’nın %100 iştiraki olarak kurulan Quick Finans, 2023 yılına hızlı bir giriş yaparak yakın zamanda otomotiv finansmanında Çin merkezli global otomotiv markası Chery ile bir iş birliğine imza attı. Maher Holding Sigorta Grubu olarak biz de Quick Finans ile yeni projeler ve sigorta bağlantılı yeni kredi ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kısa bir süre içerisinde acente ekranlarında %100 online çalışacak “Poliçe Prim Kredisi” ni kullanmak isteyen sigortalılar acenteleri aracılığıyla taleplerini iletebilecekler. Şu aşamada acenteler şirketin Finansal Sigortalar birimine, ön limit talebi olarak yada teklif / poliçe talebi aşamasında prim kredi başvurusu yaparak süreci başlatacaklar.