Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı

Ricardo Quaresma, hastanede koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kasımpaşa takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona ve Beşiktaş´ta birlikte forma giydiği Rüştü Reçber´i unutmadı.

GÜNÜN SPOR VİDEOSU

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçber´in A Milli Takım formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, "Rüştü Reçber´in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.