'PYD Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açacak’ iddiasına tepki

Habertürk Yazarı Çetiner Çetin'in kaleme aldığı "PYD Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açıyor" başlıklı köşe yazısının ardından KKTC'den sert açıklama geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin PYD’ye temsilcilik açmasına izin vermesine tepki göstererek, "Kıbrıs Rum yönetimi ateşle oynadığını bilmelidir" ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) temsilcilik açma izni vermesine tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, "Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY'nin bu tahripkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır" ifadelerini kullandı.