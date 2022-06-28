Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Putin, Ukrayna savaşından beri ilk kez yurt dışında

Putin: Afganistan'da tüm etnik gruplar yönetimde temsil edilmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sürecinin başladığı 24 Şubat'tan beri ilk yurt dışı ziyaretini Tacikistan'a gerçekleştirdi. Putin, Afganistan'da tüm etnik grupların, ülkenin yönetiminde temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

28.06.2022 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL
Putin, Ukrayna savaşından beri ilk kez yurt dışında
Putin, Ukrayna savaşından beri ilk kez yurt dışında
0:00 / 0:00
AA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 24 Şubat'ta başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Tacikistan'a gerçekleştiren Putin, başkent Duşanbe'de Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve ikili ticaretin büyümesinde yılın ilk 3-4 ayında "rekor" yaşandığını söyledi.

Güvenlikle ilgili konulara önem verdiklerine dikkati çeken Putin, Afganistan meselesine değinerek, "Bu ülkede, durumun düzelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Durumu kontrol altında tutan güçlerle ilişki kurmaya çalışıyoruz. Tüm etnik grupların, Afganistan'ın yönetiminde temsil edilmesi gerekliliğinden yola çıkıyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Afganistan'da tüm siyasi güçlerle temasta olduklarını dile getiren Putin, söz konusu ülkeden heyetin haziran başında düzenlenen 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumuna (SPIF) katıldığını hatırlattı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da Rusya'nın ülkesinin önde gelen ticari ve ekonomik ortağı kalmaya devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk beş ayında karşılıklı ticaret neredeyse yüzde 50 arttı. Bölgeler arasında iş birliği gelişiyor. Rusya'nın 80'den fazla bölgesinin Tacikistan ile ticari ve diğer bağları var." dedi.

İki ülke arasında güvenlik alanında yoğun iş birliğinin sürdürüldüğünü dile getiren Rahman, Putin ile Afganistan'daki durumu ele almaya hazır olduğunu söyledi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Biden, ABD'ye mülteci akını nedeniyle Putin'i suçladı
Biden, ABD'ye mülteci akını nedeniyle Putin'i suçladı
Washington Post Putin'in hedefini açıkladı
Washington Post Putin'in hedefini açıkladı
Kremlin'de büyük istifa: Yeltsin'in damadı istifa etti
Kremlin'de büyük istifa: Yeltsin'in damadı istifa etti
Putin'in sağlık durumu hakkında açıklama
Putin'in sağlık durumu hakkında açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.