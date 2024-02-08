Putin'in rakibine seçim engeli
Rusya'nın savaş karşıtı başkan adayı Boris Nadezhdin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Merkezi Seçim Komisyonu'nun Mart ayındaki seçimlere adaylığını engellediğini açıkladı
Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Nadezhdin'in adaylığını desteklemek için topladığı imzalarda kusurlar bulduğunu ve imzalardan bazılarının öldüğü tespit edilen insanlara ait olduğunu öne sürmüştü.
Nadejdin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Merkezi Seçim Komisyonu'nun Mart ayındaki seçimlere adaylığının yasaklamasının ardından Rusya Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulunacağını açıkladı.
Nadezhdin, "Rusya genelinde 200 binden fazla imza topladım. İmza toplama işlemlerini açık ve dürüst bir şekilde gerçekleştirdik. Genel merkezimiz ve imza toplama noktalarımızda oluşan kuyruklar tüm dünya tarafından görüldü. 2024 başkanlık seçimlerine katılmak hayatımın en önemli siyasi kararıdır. Niyetimden ve adaylığımdan vazgeçmiyorum" dedi.
1999'un sonundan bu yana görevde olan 71 yaşındaki Putin'in zaferine pek çok kişi kesin gözüyle bakıyor. Nadezhdin ise Kremlin'in Ukrayna'da 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı savşaa yönelik sert eleştirisiyle ön plana çıkmıştı.
Kremlin ise Nadejdin'i, Putin'e karşı ciddi bir rakibi olarak görmediğini açıklamıştı.
GAZETECİ ADAYIN DA BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ
Rusya'da gelecek seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'e rakip olması beklenen gazeteci Yekaterina Duntsova'nın başvurusu reddedilmişti.
Duntsova'nın kampanya ekibi Telegram'da , aday olarak yapılan kayıt başvurusundaki "hatalar" nedeniyle Mart ayında yapılacak seçimlerde Duntsova'nın Putin'e karşı yarışmasının engellendiğini açıklamıştı.
Duntsova da Nadezhdin gibi savaş karşıtı görüşleri ile bilinirken, seçilmesi halinde Ukrayna'daki savaşı sona erdirme ve siyasi mahkumları serbest bırakma çabalarında bulunacağını açıklamıştı.
Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.