Putin'in servis edilen görüntüleri eski mi?

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İngiliz basınının iddiasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in son dönemde sürekli olarak kamuoyu önüne çıkması, görevlere devamsızlığını maskelemek için 'sahnelendi' ve sağlığı hakkında yeni spekülasyonları artırdı.

Daily Mail'in iddiasına göre, medyaya servis edilen toplantı ve görüşmelerin videolarında eski görüntüler kullanıldı.

Kremlin'in içeriden bilgi aldığını iddia eden bir kaynak ise, kilit isimlerin Putin'in ciddi bir hastalığa sahip olduğuna inandığını ve bunun Rusya'daki dinamiği değiştirdiğini söyledi.

Kaynak, Putin'in basına servis edilen toplantılarının ve görüşmelerinin, önceden kaydedilmiş videolarını gösterdiğini iddia etti.

DailyMail, Putin'in Rostech başkanı Sergei Chemezov ve Rosatom başkanı Alexey Likhachev ile yüz yüze görüşmelerin Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştiğinin söylendiğini ancak bunların daha önce gerçekleştiğini ve Putin'in görevlerde aktif olarak yer aldığı izlenimini vermek için sonradan paylaşıldığını belirtti.

Kremlin konuya ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı, ancak Putin'in hasta olduğu iddiaları sık sık reddediliyor.