Putin imzaladı: Ölen askerlerin ailelerine 5 milyon ruble ödenecek!

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Kremlin'in Pazartesi günkü kararnamesine göre, Ukrayna ve Suriye'de ölen Rus ulusal muhafız üyelerinin ailelerine bir kereye mahsus 5 milyon ruble (80 bin dolar) ödenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinden Donetsk ve Luhansk'taki "özel askeri operasyon" sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine de ödeme yapılacağını söyledi.

Putin, 2016 yılında kamu düzenini korumak ve terörle mücadele için ulusal muhafızları (Rosgvardia) kurdu.

Rusya, Ukrayna ve Suriye'de hayatını kaybeden askerlerin ve ulusal muhafız üyelerinin sayısını net bir şekilde paylaşmıyor.

RUSYA: UKRAYNA'DA 1351 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 25 Mart'ta paylaştığı verilere göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda Ukrayna'da 1351 Rus askeri hayatını kaybetti. Ancak Batılı yetkililer ve askeri gözlemciler ölü sayısının daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Diğer yandan Putin, 2015 yılında Beşar Esad rejimini desteklemek için Rus birliklerinin Suriye'ye girmesini emretmişti.