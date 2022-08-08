Putin ile Zelenskiy görüşecek mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi ziyareti dönüşünde "Sayın Putin'e, Sayın Zelenski'yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım" demişti.

Reuters'ın haberine göre bu çağrıya yanıt veren Kremlin sözcüsü Peskov gazetecilere verdiği demeçte, bu konuda şu an için bir temel olmadığı ve görüşmenin ancak her iki taraf da 'ödevlerini yaparsa' gerçekleşeceğini söyledi.

Moskova ile Kiev arasındaki müzakereler uzun süredir beklemede duruyor. Her iki taraf da ilerleme eksikliği için diğerini suçluyor. Türkiye de ateşkes görüşmelerinin tekrar başlaması için diplomatik çabaları sürdürüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.