Putin göreve getirmişti: Rus general 2 haftadır ortada yok

HABERTURK.COM

Rusya'da oldukça tanınan bir isim olan Dvornikov, Suriye'deki başarılarının ardından 2016 yılında Putin tarafından ‘Kahramanlık’ ödülü almıştı.

2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak bilinen ve Putin'in en güvendiği isimlerden biri olduğu ifade edilen General Aleksandr Dvornikov'un Ukrayna savaşında da görevlendirildiği belirtilmişti.

Dvornikov'un Rusya'nın Kiev bölgesinden çekilip yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyordu. Dvornikov'un Donetsk'in doğu bölgesindeki Kramatorsk'ta en az 52 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonuna füze saldırısının ardındaki isim olduğu iddia edilmişti.

Ancak ABD'li yetkililer, Dvornikov'un 2 haftadır ortalıklta olmadığını ve görevden alınmış olabileceğini iddia etti. ABD'li yetkililer, Ukrayna savaşındaki genel başarısızlık nedeniyle Putin’in devreye girerek, komutanını görevden almış olabileceği iddia ediliyor.

Rusya'dan ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.