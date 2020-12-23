Putin'den 'ömür boyu dokunulmazlık' imzası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski devlet başkanlarının ömür boyu senatör olabilmesini öngören yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi dolan ya da planlanandan önce görevini bırakıp emekli olan devlet başkanlarına Federasyon Konseyi'nde "ömür boyu senatörlük” statüsü veren yasa tasarısını onayladı. Daha önce Putin, parlamentonun alt kanadı olan Duma’ya teklifi göndermiş ve Duma’da milletvekillerinin oyları ile tasarı kabul edilmişti. Tekrar Putin’in önüne gelen tasarı, Putin’in imzasıyla yasalaştı.
Tasarıya göre ayrıca, devlet başkanı 7'si ömür boyu statü almak üzere parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne 30 senatör atayabilecek. Çok tartışılan ve yasalaşan tasarıya göre ömür boyu senatör atanacakların "ülkeye devlet ve kamu faaliyetleri alanında üstün hizmetleri olan vatandaşlar arasında seçilebileceği” maddesi de yer alıyor.
Yasalaşan tasarıda “Yasanın kabulünden önce devlet başkanının yetkilerinin sona ermesi halinde yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Federasyon Konseyi üyeliği almak için başvurabilecek” maddesi bulunuyor. Rusya’nın eski Devlet Başkanlarından olan Dimitri Medvedev yeni yasaya göre 3 ay içinde başvuru yaparak bu hakkı elde edebilecek. Ancak Medvedev bu 3 ay içinde başvuru yapmazsa bu hakkından feragat etmiş olacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında yeniden başkan adayı olmazsa bu yasa doğrultusunda ömür boyu senatör unvanını elde edebilecek.
Tasarı, eski devlet başkanları ve ailelerine, görev süreleri bittikten sonra bile haklarında gözaltı, tutuklama, ev araması, cezai ve idari soruşturma açılmasının önünü kapatıyor.
Yine eski devlet başkanlarına verilen dokunulmazlık gereği, görev süresi bittikten sonra, konut, özel otomobil, ofis, bavul ve belgelerinin aranması yasaklanıyor. Tasarıya göre, dokunulmazlık, sadece ihanet ve diğer ciddi suçlar için kaldırılabilecek.
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