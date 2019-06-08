08 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnsanlığın bir kez daha yol ayrımında olduğunu anlatan Şi Cinping, "Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde yaşadığımız birçok çatışmanın çözümünü sağlayabilecek altın bir anahtardır." ifadesini kullandı.
Çok sayıda ülkenin, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine ilgi duyduğunu belirten Şi, "Bu fikir yalnızca Çin'e ait değil. Herkese fayda sağlayacak. Yaklaşık 130 ülke ve 30 uluslararası kuruluşla bu girişime yönelik anlaşma imzaladık." dedi.
"TRUMP ARKADAŞIM"
Konuşmasında ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşına da değinen Şi, "Aramızda ticari anlamda bazı anlaşmazlıklar olsa da ABD ve Çin birbirlerine derinden bağlı, en yüksek ticaret hacmine sahip iki ülke." değerlendirmesinde bulundu.
Şi, ABD ve Çin'in birbirlerinden tamamen kopmalarını "tahayyül" edemediğine işaret ederek, "Trump arkadaşım. Böyle bir kopuş istemediğine eminim. ABD'nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.
"ZELENSKIY İYİ BİR AKTÖR, FAKAT BAŞKAN OLMAK FARKLI ŞEY"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tanışmayı umduğunu belirterek, "Ancak Zelenskiy'den bu yönde bir adım henüz gelmedi. Sadece bazı çelişkili açıklamalar duyduk. Zelenskiy hala çalışmaya devam ettiği alanda iyi bir uzman. O iyi bir aktör. Birisini rol gereği canlandırmak ile gerçekte o kişi olmak farklı şeyler" dedi.
Zelenskiy'nin Rusya için "düşman" ve "saldırgan" ifadelerini kullandığını hatırlatan Putin, "Ne yapmak istediğine karar vermesi lazım. Biz temas kurmayı reddetmiyoruz. Çalışmaya hazırız" dedi.
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında Rusya'nın konumuna da değinen Putin, "Buna bir Çin atasözüyle yanıt vermek istiyorum: Vadide iki kaplan kapışırsa, akıllı maymun bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini gözler." diye konuştu.
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