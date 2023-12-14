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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Puma'dan İsrail kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Puma'dan İsrail kararı

        2018'den bu yana İsrail Futbol Milli Takımının formalarını üreten Puma, 2024 itibarıyla İsrail Futbol Federasyonu ile sona erecek sponsorluk anlaşmasını yenilemeyeceğini açıkladı. Firma bu kararın son yaşanan olaylarla bir ilgisi olmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 08:42 Güncelleme: 14.12.2023 - 08:42
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        Puma'dan İsrail kararı
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        Almanya merkezli spor giyim markası Puma, İsrail Futbol Milli Takım sponsorluğuna 2024 itibarıyla son vermeye karar verdi. İsrail Milli Takımının forması 2018'den bu yana Puma tarafından üretiliyordu.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu karar geçen yıl alındı ve son yaşananların bu kararda bir etkisi olmadı. Puma İsrail'in yanında Sırbistan Futbol Federasyonu ile 2024'te sona erecek sponsorluk anlaşmasını da yenilemeyeceğini bildirdi.

        Konuyla ilgili bilgi veren Puma sözcüsü alınan kararların firmanın yeni "daha az-daha büyük-daha iyi" stratejisinin parçası olduğunu vurguladı ve önümüzdeki aylarda başka ülkelerle yeni anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti.

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