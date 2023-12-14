Puma'dan İsrail kararı

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Almanya merkezli spor giyim markası Puma, İsrail Futbol Milli Takım sponsorluğuna 2024 itibarıyla son vermeye karar verdi. İsrail Milli Takımının forması 2018'den bu yana Puma tarafından üretiliyordu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu karar geçen yıl alındı ve son yaşananların bu kararda bir etkisi olmadı. Puma İsrail'in yanında Sırbistan Futbol Federasyonu ile 2024'te sona erecek sponsorluk anlaşmasını da yenilemeyeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Puma sözcüsü alınan kararların firmanın yeni "daha az-daha büyük-daha iyi" stratejisinin parçası olduğunu vurguladı ve önümüzdeki aylarda başka ülkelerle yeni anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti.