Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 107 ülkeye 7 milyon 637 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.
Geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyon 236 bin dolar olan pul biber ihracatı tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 46 artarak 4 milyon 730 bin dolara yükseldi.
İlk çeyrekte, Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Nijerya, Küba, Paraguay, Libya, Kanada, Umman, Japonya, Ürdün, Etiyopya, Mısır, Malta ve Kenya'nın da aralarında bulunduğu 96 ülkeye 1913 ton pul biber satıldı.
Pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 236 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi 869 bin dolarla Hollanda ve 448 bin dolarla İngiltere izledi.
"İSOTUMUZDAN VAZGEÇEMEYECEKLER"
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, Şanlıurfa'da yetiştirilen ve bölge insanı tarafından da isot olarak isimlendirilen pul biberin Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük rağbet gördüğünü söyledi.
Kızıldemir, "Bizim acımızın yemeklere kattığı o eşsiz lezzetin farkına diğer ülkeler de vardı. İnanıyorum ki artık bizim isotumuzdan vazgeçemeyecekler." dedi.
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