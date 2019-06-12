PUBG Mobile güncelleme Avrupa sunucularında bugün itibari ile android ve ios platformlarında yayınlandı.

Godzilla temalı güncellemenin boyutu hakkında endişeler mevcut anlık bir milyon oyuncunun oynadığı Mobil PUBG telefonların hafızalarını zorlayacak gibi yaklaşık 2GB boyutundaki güncelleme hakkında bilgi ve güncellemenin içeriği hakkında bilgi haberimizde. İşte PUBG Mobile'a gelen yeni özellikler ve temalar...

PUBG MOBILE GÜNCELLEME YENİLİKLERİ

Yaklaşık 2GB boyutunda olan güncelleme android ve ios platformlarında yayınlandı.

En büyük yeniliklerden birisi oyuna ‘hızlı çatışmalar sağlayan mod’ olarak tanımlanan ve hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs görünümünden oynayabileceğiniz ‘Team Deathmatch’ modunun eklenmesi oldu.

Oyuncular bu modda 4 v 4 takımlar halinde birbiriyle çatışacaklar. Ayrıca oyuna emülator ve hile gibi üçüncü parti yazılımların daha iyi tespit edilebilmesi için gelişmiş bir yazılım eklendi.

PUBG Mobile geliştiricileri aynı zamanda oyuna yeni bir En Değerli Oyuncu (MVP – EDO) sistemi ekledi. Oyunun sonunda oyuncuların yeni bir EDO pozu olacak. Bir diğer değişiklik ise oynanışa geldi. Artık bir objenin üstüne çıkmak veya üstünden atlamak için ayrı bir tırmanma tuşu bulunacak ve isterseniz bu ayarlardan kapatılabilecek.

PUBG MOBILE'IN YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Yeni Mod: Takımlı Ölüm Maçı

YENİLİKLER

- Evo Alanına Takımlı Ölüm Maçı eklendi.

- Hile tespiti geliştirildi.

- MVP vitrini eklendi.

- Oyuncular artık karda iz bırakıyor.

- Godzilla teması eklendi.

- Yeni popülerlik hediyesi, sıralama ödülleri ve unvanları eklendi.

DİĞER İYİLEŞTİRMELER

- Eğlence modu erişimleri (UTC): Pzt/Çar: Keskin Nişancı Eğitimi & Savaş; Sal/Per: Dar Alan & Hızlı Maç; Cum-Paz: Tüm modlar.

- Koruyucu ögeler artık %25 daha dayanıklı. Koruma etkileri değiştirilmedi.

Diğer İyileştirmeler:

- Eğlence modu erişimleri (UTC): Pzt/Çar: Keskin Nişancı Eğitimi & Savaş; Sal/Per: Dar Alan & Hızlı Maç; Cum-Paz: Tüm modlar.

- Koruyucu ögeler artık %25 daha dayanıklı. Koruma etkileri değiştirilmedi.

PUBG MOBİLE NASIL OYNANIR?

PUBG Mobile oyununun App Store ya da Google Play Store'dan mobil cihazınıza indirdikten sonra, yapmanız gereken ilk şey karakterinizi oluşturup, oyuna dahil olmak. Sol baş parmağınızla karakteri yönlendirirken, sağ baş parmağınızla da silahınızı yönlendiriyorsunuz. Tıpkı bilgisayar sürümünde olduğu gibi, mobil sürümünde de takımlar halinde ya da tek başınıza mücadele edebilir, ayrıca PC sürümündeki gibi, mobil sürümde de farklı haritaları seçerek oyun zevkinizi artırabilirsiniz.