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PUBG MOBILE, Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye, dev bir espor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Yapılan açıklamaya göre PUBG MOBILE esporunun zirvesi olarak kabul edilen ve en büyük espor organizasyonlarından biri olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın 2023 finalleri Türkiye’de düzenlenecek. Dünyanın en büyük espor takımlarının kıyasıya mücadele ettiği ve 2022 yılında 4 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuva, Türkiye esporu için önemli bir dönüm noktası olacak.

2023 ESPOR TAKVİMİ

2023 yılı için PUBG MOBILE Pro League'in (PMPL) genişletilmesi, PMPL Elemelerine giden özel amatör eko-sistemi ve daha fazla PUBG MOBILE Regional Clash (PMRC) turnuvasının eklenmesini içeren yeni duyurulara da yer verildi.

PMPL'de yarı profesyonel ve amatör takımlar için 2024'te turnuvaya giriş için PMPL Elemeleri yer alacak. Takımlar, PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası, PUBG MOBILE Club Open veya 3. parti turnuvalarda yarışarak PMPL Elemelerine giriş hakkı kazanacak. PUBG MOBILE, yarı profesyonel ve amatör takımlar için profesyonelliğe giden yolda oyunculara her zamankinden daha fazla fırsat sunmaya hazırlanıyor.

Bölgeler arası rekabeti daha heyecanlı hale getirmek için ve 2022 düzenlenen ilk PUBG MOBILE Regional Clash'in başarısından sonra, PUBG MOBILE Esports 2023'te daha fazla turnuvaya imza atacak. PUBG MOBILE Regional Clash, taraftarların favori bölgesel takımlarının PUBG MOBILE Esports'un küresel turnuvaları dışında karşı karşıya gelmelerine olanak sağlıyor.

En büyük Espor turnuvası Türkiye’ye geliyor

2023 yılı aynı zamanda bir kez daha iki küresel turnuvaya sahne olacak. Kasım ayından itibaren başlayacak olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Temmuz ayında ise Riyad'da düzenlenecek PUBG MOBILE World Invitational turnuvası gerçekleşecek.