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KRAFTON, Inc. bugünden itibaren PUBG: BATTLEGROUNDS'un artık PC ve konsollarda ücretsiz oynanabileceğini (F2P) duyurdu. Geçen ay The Game Awards'ta (TGA) duyurulan ücretsiz oynanabilen modele geçiş, dünya çapında popüler olan ‘battle royale’ oyunu için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Yapılan açıklamaya göre F2P'ye geçişiyle birlikte oyun, oyuncuların yeni ve özel oyun içi özelliklere erişimlerini sağlayan, isteğe bağlı premium hesap yükseltmesi BATTLEGROUNDS Plus'ı sunuyor.

Tüm yeni oyuncular, oyun özelliklerinin çoğuna erişim sunan bir temel hesapla başlayacak olsa da, 12.99 dolarlık ücret karşılığında BATTLEGROUNDS Plus'a yükseltip, şu özelliklere erişim sağlayabilecekler:

Bonus 1,300 G-COIN

Hayatta Kalma Ustalığı XP’si + %100 Artışı

Kariyer - Madalya sekmesi

Dereceli mod

Özel maç seçeneği

Oyun içi eşyalar - şapka, kamuflaj maske ve kamuflaj eldiven içeren Kaptan’ın Kamuflaj Seti dahil.

F2P'ye geçmeden önce PUBG: BATTLEGROUNDS satın alan ve oynayan oyuncular, BATTLEGROUNDS Plus'a otomatik hesap yükseltme, Savaş Görmüş Kostüm Seti, Köstek ve Cıvata Mirası Tava ve Savaş Görmüş Miras İsimlik içeren PUBG ÖZEL HATIRA PAKETİ’ne sahip olacaklar.

15.2 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN ÖZELLİKLER

F2P geçişle beraber yayınlanan 15.2 güncellemesi ile oyuna eklenen ana özellikler şöyle:

- Taktiksel Teçhizatlı Kapsamlı Roller: Taktiksel Teçhizat, oyuncuların bir maç sırasında takımlarına ek destek seviyeleri sunmak için elde edebilecekleri oyun içi öğelerden oluşuyor. Taktiksel Teçhizat, bir oyuncunun birincil silah yuvasını doldurur fakat oyunda daha önce bulunmayan ek şu stratejik seçenekleri açıyor:

Dron: Dron, oyuncuların uzak mesafeleri güvenli bir şekilde gözlemlemesini ve doğrudan çatışma riskine girmeden, eşya bile almasını sağlayacak bir taktiksel teçhizat. Her haritada ortaya çıkacak olan Dron, 300 metre çapındaki bir alanda çalışıyor.

Acil Yardım Teçhizatı: Acil Yardım Teçhizatı oyuncuların daha düşük çatışma esnekliği karşısında hem kendileri hem takımları için iyileştirme potansiyelini arttırmasını sağlayan bir taktiksel teçhizat. Acil Yardım Teçhizatına sahip oyuncular, hasar almış takım arkadaşlarıyla etkileşim kurma yeteneği kazanacaklar ve bu da onların kendi iyileştirme eşyalarından birini takım arkadaşlarının kullanmasına izin verecek. Oyuncular ekranın alt tarafında, normalde silahın ateşleme modunun bulunduğu yerde farklı iyileştirme eşyaları arasında geçiş yapabilecekler. Acil Yardım Teçhizatı her haritada ortaya çıkacak.

- Eylem Sırası İle Gelişmiş Oyun İçi Akıcılık: Eylem Sırası özelliği sayesinde oyuncular, bir eylem gerçekleşmekteyken tuşa basılı tutarak istedikleri eylemi sıraya alabiliyorlar. Bu eylem, mevcut eylem sona erdikten hemen sonra gerçekleşecek. Örneğin, şarjör değiştirirken ateş tuşuna basılı tutarsanız, şarjör değiştirme eylemi sona erdikten sonra silah hemen ateş edecek. Bu özellik varsayılan olarak kapalı olacak ve oyuncular “Ayarlar” → “Oynanış” bölümünden açıp kapatabilecekler.

- Yenilenmiş Eğitimlerle Yeni Oyuncular için İyileştirilmiş Oyuna Katılma Deneyimi: Yeni ve geri dönen oyuncular için daha zengin bir oyun deneyimi yaratmak adına oyuna iki yeni oyun içi eğitim modu eklendi.

Temel Antrenman Modu: Bu modda oyuncular temel karakter hareketleri, yağmalama ve silah atışları, yağmalama ve fırlatılabilir eşyalar, iyileştirici eşyaları kullanma ve yere yıkılmış takım arkadaşlarını canlandırma dahil olmak üzere temel oyun mekaniklerine aşina olmalarına yardımcı olmak adına beş aşamadan geçecekler.

Yapay Zeka Antrenman Maçı: Bu modda oyuncular normal maçların akışını anlamak için yapay zeka kontrollü 99 bot ile bir maça girebilecekler. Oyuncuların çeşitli senaryolara nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair öneriler sunmak için her maç sırasında öğretici mesajlar açılacak.

Lobi Eğitim Görevleri: Oyuncular temel antrenman modu ve yapay zeka antrenman maçlarını tamamladıktan sonra, onları ek oyun modları ve özellikleriyle tanıştıracak birçok ekstra eğitim görevini tamamlayabilecekler. Bu görevleri tamamlayan oyuncular çeşitli oyun içi ödüller alacaklar.

- Ekran Ping İşaretçileri ile Oyun Kalitesi İyileştirmeleri: Oyunun mevcut ping sistemi, oyuncunun ping'i görebileceği ekranda gösterme yeteneği eklenerek iyileştirildi. Ping sistemine yapılan bu güncelleme, tüm Solo, Duo ve Squad modlarında geçerli fakat Dereceli ve Espor modlarında kullanılamayacak.

PUBG: BATTLEGROUNDS, 2017 yılında Steam üzerinden Erken Erişim'e çıktığında, battle royale oyun türünü popüler hale getirdi ve bugüne kadar PC ve konsollarda 75 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri oldu. PUBG: BATTLEGROUNDS piyasaya sürülmesinden bu yana geçen yaklaşık 5 yıl içinde, ilk başarısından itibaren büyümeye ve yeni haritalar, oyun modları ve oyun özellikleri dahil; düzenli oyun içi güncellemeleri ile gelişmeye devam etti.