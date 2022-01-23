Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 23 16 6 1 41 17 24 54 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 22 13 6 3 34 16 18 45 3.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 11 5 7 41 33 8 38 4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 23 10 7 6 35 25 10 37 5.FENERBAHÇE A.Ş. 23 10 7 6 36 28 8 37 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 10 6 7 35 31 4 36 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 11 3 9 32 34 -2 36 8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 10 4 8 31 23 8 34 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 22 9 5 8 27 28 -1 32 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 7 10 6 30 24 6 31 11.YUKATEL KAYSERİSPOR 23 8 7 8 31 32 -1 31 12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 23 8 6 9 29 36 -7 30 13.KASIMPAŞA A.Ş. 23 7 6 10 30 31 -1 27 14.GÖZTEPE A.Ş. 23 7 6 10 28 31 -3 27 15.GALATASARAY A.Ş. 23 7 6 10 28 33 -5 27 16.GZT GİRESUNSPOR 23 7 5 11 22 25 -3 26 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 23 6 6 11 23 34 -11 24 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 4 13 21 39 -18 22 19.ALTAY 23 5 3 15 24 38 -14 18 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 22 4 4 14 18 38 -20 16

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ