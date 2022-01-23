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Puan durumu 23 Ocak 2022! Süper Lig 23. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 23. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam oynanan derbi maçında Galatasaray evinde Trabzonspor karşısında 1-0'dan 2-1 mağlup duruma düştü ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

23.01.2022 - 22:17 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu 23 Ocak 2022! Süper Lig 23. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 23 16 6 1 41 17 24 54
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 22 13 6 3 34 16 18 45
3.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 11 5 7 41 33 8 38
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 23 10 7 6 35 25 10 37
5.FENERBAHÇE A.Ş. 23 10 7 6 36 28 8 37
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 10 6 7 35 31 4 36
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 11 3 9 32 34 -2 36
8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 10 4 8 31 23 8 34
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 22 9 5 8 27 28 -1 32
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 7 10 6 30 24 6 31
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 23 8 7 8 31 32 -1 31
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 23 8 6 9 29 36 -7 30
13.KASIMPAŞA A.Ş. 23 7 6 10 30 31 -1 27
14.GÖZTEPE A.Ş. 23 7 6 10 28 31 -3 27
15.GALATASARAY A.Ş. 23 7 6 10 28 33 -5 27
16.GZT GİRESUNSPOR 23 7 5 11 22 25 -3 26
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 23 6 6 11 23 34 -11 24
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 4 13 21 39 -18 22
19.ALTAY 23 5 3 15 24 38 -14 18
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 22 4 4 14 18 38 -20 16

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

22.01.2022 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

22.01.2022 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 5 - 0 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

22.01.2022 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

22.01.2022 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 2 GÖZTEPE A.Ş.

23.01.2022 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 1 YUKATEL KAYSERİSPOR

23.01.2022 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.01.2022 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 0 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

23.01.2022 16:00 GZT GİRESUNSPOR 1 - 3 AYTEMİZ ALANYASPOR

23.01.2022 16:00 ALTAY 0 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

23.01.2022 19:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

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