PTT saat kaçta açılıyor? PTT saat kaçta kapanıyor? İşte PTT 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.
PTT Çalışma Saatleri Nedir?
PTT şubeleri hafta içi her sabah saat 08:30' dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13:30' dan 17:30'a kadar hizmet vermeye devam eder ve 17:30 kapanır.
Corona Tedbirleri Çerçevesinde PTT Çalışma Saatleri Nedir?
PTT Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapmamış ancak müşterilerini dışarıda sıra ile içeri alarak ve arada sosyal mesafe kuralı ile önlem aldılar.
PTT Öğle Saati Açık mı?
PTT’ ler personelin yemek ihtiyacını gidermek amacı ile öğlen saat 12:30 ile 13:30 saatleri arasında kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.
PTT Hafta Sonu Açık mı?
Merkez PTT şubeleri haricindeki bütün şubeleri Cumartesi ve Pazar günü kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir. Ancak cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30 kadar hizmet vermektedir.
PTT Resmi Tatil Günleri Açık mı?
PTT merkez ve şubeleri dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.
PTT İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
Sorumlu Kişi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Üst Yönetim Kurulu
PTT Genel Müdürlük: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA
PTT Genel Müdürlük Telefonu: 0312 509 50 00
PTT Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 312 309 59 13
PTT Çağrı Merkezi Numarası: 444 1 788
İnternet Adresi: https://www.ptt.gov.tr
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