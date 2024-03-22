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        Haberler Yaşam PTT'den Sakin Şehirler-4 konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

        PTT'den Sakin Şehirler-4 konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

        PTT AŞ, Sakin Şehirler-4 konulu anma pulu ve ilk gün zarfı hazırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:39
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        PTT'den Sakin Şehirler-4 konulu anma pulu
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        PTT AŞ'nin Sakin Şehirler-4 konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakin Şehirler-4 konulu 120 lira (26x41 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile buna ait 140 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

        Söz konusu filateli ürünlerin satışıyla birlikte Ahlat PTT Müdürlüğü/BİTLİS adresinde Sakin Şehirler-4 Konulu Sürekli Posta Pulu 22.03.2024 AHLAT ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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        #ptt
        #sakin şehirler
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