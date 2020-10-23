PTT'den kuruluş yılına özel 180. müşteriye hediye

İstanbul PTT Bölge Başmüdürü Selahattin Ekinci, PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, iki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran PTT AŞ olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımları, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkeye hizmet etmeye devam ettiklerini ifade etti.
Türkiye'de ve dünyada posta teşkilatlarının, öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, geçmişte olduğu gibi bugün de milletin en büyük destekçisi olduğunu anımsatan Ekinci, "PTT ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu." şeklinde konuştu.
Ekinci, PTT'nin Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle güçlü ve karar alıcı konumunu bir adım öteye taşıyarak, ülkeyi uluslararası platformlarda gururla temsil ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Şirketimizin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini dünya posta sektörüne yön veren bir anlayışla birleştirerek görevimizi başarıyla yürütüyoruz. Her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT ailesi olarak, ülkemizi her alanda temsil etme anlayışımızı sürdürürken, 2023 hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerliyoruz. Hizmetlerimizi teknolojik altyapımızla güçlendirirken, aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor diğer yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini alıyoruz. Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz."
Daha sonra Ekinci, Sirkeci PTT Merkezinden hizmet alan 180. sıra numaralı müşteri Hüseyin Gazi Yılmaz'a kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan, pul albümü, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!