Bugün PTT'de işi olanlar Arife günü PTT'nin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte 19 Temmuz Arife günü PTT ve kargoların çalışıp çalışmayacağını merak edip araştırıyor.

ARİFE GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü yarım gün resmi tatil olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla bugün yani 19 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT şubeleri çalışacak. Ancak yarın saat 12.30'dan 26 Temmuz saat 09.00'a kadar PTT şubeleri kapalı olacak.

PTT Kargo'ya aynı şekilde 19 Temmuz saat 12.30'dan 26 Temmuz saat 09.00'a kadar kargo teslimi yapılmayacak.