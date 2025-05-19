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        Haberler Spor Futbol PSV'nin mucizevi şampiyonluğu nasıl geldi? - Futbol Haberleri

        PSV'nin mucizevi şampiyonluğu nasıl geldi?

        Hollanda Eredivisie'de ligler tamamlanırken Ajax ile PSV arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesti. Sezon içinde iki takımda gelgitler yaşanırken, ipi göğüsleyen taraf PSV oldu.

        Giriş: 19.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:12
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        PSV'nin mucizevi şampiyonluğu nasıl geldi?
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        Hollanda Eredivisie'de 2024-2025 sezonu başlarken şampiyonluğun en büyük favorileri hiç şüphesiz Feyenoord, Ajax ve PSV'ydi...

        Sezona flaş puan kayıplarıyla başlayan Feyenoord, Hollanda Ligi'ne göre şampiyonluğa erken havlu atınca, Ajax ve PSV arasındaki çekişme başlamış oldu.

        15. HAFTA PSV 9 PUAN ÖNDE!

        Sezonun ilk haftasında liderlik koltuğuna oturan PSV, ilk 20 hafta sonucunda zirvedeki yerini korudu. Hatta 15. hafta sonucunda Ajax'la puan farkını 9'a kadar çıkardı.

        24. HAFTA AJAX 8 PUAN ÖNDE

        Ajax 21. haftada koltuğu ele geçirirken 24. haftada puan farkını 8'e yükseltti ve 32. haftaya kadar ligde önde götürmeyi sürdürdü.

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        AJAX 2 MAÇI DA KAZANDI AMA...

        10. hafta sahasında PSV'yi 3-2 mağlup eden Francesco Farioli'nin öğrencileri, 27. haftada bu sefer deplasmanda rakibini 2-0 yenerek en büyük darbeyi vurdu.

        30. haftada Utrecht karşısında alınan 4-0'lık yenilgi şok etkisi yaratsa da, bu mağlubiyet sonrası çıktığı 3 maçtan sadece 2 puan çıkarabilen Ajax, 33. haftada zirvedeki koltuğunu yine PSV'ye kaptırdı.

        Son haftaya girilirken PSV, Rotterdam karşısında hata yapmadı ve Ajax'ın bu "cazip" teklifini geri çevirmeyerek sezonu şampiyon olarak tamamladı.

        FARIOLI DÖNEMİ SONA ERDİ

        Gitgellerin yaşandığı ve iki takımın da tabiri caizse şampiyonluğu birbirine "hediye" ettiği sezonda son gülen taraf PSV olurken; ağır puan kayıpları sonrası şampiyonluğu rakibine kaptıran Ajax'a İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollar ayrıldı.

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