

Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Galatasaray, ülkemizi bir kez daha temsil etmek için ön eleme turlarına başlıyor. 2. tur ön eleme ilk maçında sarı kırmızılılar, Hollanda ekibi PSV ile kozlarını paylaşıyor. İşte merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.