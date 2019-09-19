Marc van Bommel yönetimindeki PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu ilk maçında Leonel Pontes'in çalıştırdığı Sporting Lizbon'u 3-2 mağlup etti.

Maçın 19. dakikasında gol perdesi açılırken PSV'yi öne geçiren golü Donyell Malen kaydetti. Mohammed Ihattaren'in asistini gole çeviren genç futbolcu, skoru 1-0'a getirdi.

Golden sonra da ataklarını sürdürürken 25. dakikada Sporting Lizbon'da Sebastian Coates talihsiz bir an yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.

Sporting Lizbon 38. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes hata yapmadı ve skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

PSV ikinci yarıya da hızlı başladı. İlk golün de hazırlayıcısı olan Mohammed Ihattaren bir gol daha hazırladı ve Timo Baumgartl, farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede 81'de dahil olan Pedro Mendes, 82. dakikada PSV ağlarını havalandırdı ve Sporting'i umutlandıran golü kaydetti.

Maçta başka gol olmayınca PSV, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer mücadelesi olan LASK Linz-Rosenborg maçı ise ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.