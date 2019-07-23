Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik taban puanı 2019!

23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|BOĞAZİÇİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG.
|EA
|14368
|406,03065
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|32077
|382,26065
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|40129
|374,19795
|İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|41792
|372,65565
|İBN HALDUN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|41851
|372,60971
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|42580
|371,92249
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|46639
|368,4171
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Atatürk Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|48514
|366,80636
|MEF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|51190
|364,61883
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|51604
|364,28047
|GAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gazi Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|52200
|363,78433
|TED ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|53777
|362,51065
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|54053
|362,30781
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|54162
|362,21688
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|55057
|361,52819
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|56538
|360,42296
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|56818
|360,1936
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Buca Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|57854
|359,41384
|UFUK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|59229
|358,36792
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|59691
|358,02647
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|59922
|357,84602
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|59965
|357,81457
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|60710
|357,27663
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|62059
|356,28757
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|63645
|355,19542
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|65000
|354,30591
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|65228
|354,14975
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|65867
|353,7114
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|67720
|352,47311
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|68490
|351,95055
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|68680
|351,79805
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|68831
|351,705
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|69385
|351,33019
|MALTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|69688
|351,119
|BİRUNİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|69860
|350,98993
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|70226
|350,75266
|MALTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|70409
|350,62494
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|73439
|348,71917
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|74332
|348,11998
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|74815
|347,80956
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|75842
|347,17915
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|76013
|347,08512
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|76959
|346,52313
|BİRUNİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%75 İnd.
|EA
|77723
|346,07489
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|77733
|346,06938
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|78011
|345,90946
|TRABZON ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fatih Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|78510
|345,59917
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|79891
|344,74504
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gaziantep Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|80368
|344,47164
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Necatibey Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|80843
|344,20238
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Kazım Karabekir Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|82254
|343,32988
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|82296
|343,30579
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|82851
|342,99854
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|83739
|342,51321
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|85535
|341,47922
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|88177
|340,01735
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|88273
|339,95669
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|91708
|338,05657
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ereğli Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|92514
|337,64392
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|93776
|336,97982
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|93876
|336,93175
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|94355
|336,68845
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|94673
|336,53961
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|95010
|336,37209
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|97538
|335,05023
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|99653
|334,01667
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|100776
|333,43361
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|101807
|332,90196
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|101832
|332,88719
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ereğli Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|102083
|332,76236
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|104064
|331,83436
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|104076
|331,82692
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|105753
|330,99658
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|106739
|330,50059
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|107122
|330,31286
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|109286
|329,28115
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|111355
|328,29419
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|112032
|327,96086
|MEF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %75 İnd.
|EA
|112391
|327,79409
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|112840
|327,60096
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|113173
|327,44431
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|113907
|327,09415
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|114894
|326,64512
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Kazım Karabekir Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|115450
|326,39515
|SİNOP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|115517
|326,36902
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|116583
|325,89177
|ADIYAMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|117005
|325,71247
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|119693
|324,48826
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|122411
|323,32149
|BARTIN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|122563
|323,25718
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|122645
|323,21888
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Burslu
|EA
|123491
|322,83559
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|123508
|322,82858
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|123611
|322,79161
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|126540
|321,51731
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|128975
|320,50487
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|131043
|319,68886
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|131834
|319,37591
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|132573
|319,06889
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Bayburt Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|133037
|318,89566
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|135060
|318,1108
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|136842
|317,39087
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Bayburt Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|142640
|315,14135
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|144685
|314,3385
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İÖ
|EA
|148970
|312,74777
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|151299
|311,89274
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|165914
|306,82312
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|169092
|305,78967
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %50 İnd.
|EA
|191082
|299,00251
|MALTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%75 İnd.
|EA
|195222
|297,81475
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|198146
|297,00122
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|208157
|294,2484
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|209956
|293,77846
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|210990
|293,51282
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|219271
|291,34691
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|223575
|290,2284
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|241650
|285,87614
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|242814
|285,61509
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %75 İnd.
|EA
|243982
|285,33111
|ADA KENT ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Burslu
|EA
|250881
|283,73542
|UFUK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|270717
|279,38689
|TED ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %50 İnd.
|EA
|289631
|275,51301
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %50 İnd.
|EA
|292954
|274,84535
|MALTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %75 İnd.
|EA
|296272
|274,20572
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|296988
|274,06757
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%75 İnd.
|EA
|298726
|273,71649
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %50 İnd.
|EA
|299110
|273,64263
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Ücretli
|EA
|---
|---
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %25 İnd.
|EA
|---
|---
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Ücretli
|EA
|---
|---
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|---
|---
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|---
|---
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%75 İnd.
|EA
|---
|---
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|---
|---
|ADA KENT ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|---
|---
|ADA KENT ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|ADA KENT ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Eğitim Fak.
|Psi. Danışmanlık ve Rehberlik
|Ücretli
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Eğitim Fak.
|Psi. Danışmanlık ve Rehberlik
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Eğitim Fak.
|Psi. Danışmanlık ve Rehberlik
|%25 İnd.
|EA
|---
|---
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|UFUK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|UFUK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AZERBAYCAN DEVLET ÜNİV. PEDAGOJİ ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler
Fak.
|Psi. Danışmanlık ve Rehberlik Öğrt.
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MEF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BİRUNİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ede. Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Rehberlik ve Psi. Danışmanlık
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!