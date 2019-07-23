23 TEMMUZ 2019
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik taban puanı 2019! İşte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

23.07.2019 - 13:58 | Güncelleme: Gündem
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
BOĞAZİÇİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.    EA14368406,03065
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA32077382,26065
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA40129374,19795
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞADEVLET ÜNİV.Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA41792372,65565
İBN HALDUN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA41851372,60971
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA42580371,92249
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA46639368,4171
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Atatürk Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA48514366,80636
MEF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA51190364,61883
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA51604364,28047
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Gazi Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA52200363,78433
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA53777362,51065
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA54053362,30781
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA54162362,21688
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA55057361,52819
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA56538360,42296
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA56818360,1936
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Buca Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA57854359,41384
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA59229358,36792
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA59691358,02647
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA59922357,84602
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA59965357,81457
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA60710357,27663
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA62059356,28757
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA63645355,19542
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA65000354,30591
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA65228354,14975
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA65867353,7114
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA67720352,47311
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA68490351,95055
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA68680351,79805
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA68831351,705
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA69385351,33019
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA69688351,119
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA69860350,98993
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA70226350,75266
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA70409350,62494
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA73439348,71917
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA74332348,11998
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA74815347,80956
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA75842347,17915
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA76013347,08512
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA76959346,52313
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %75 İnd.    EA77723346,07489
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA77733346,06938
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık EA78011345,90946
TRABZON ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fatih Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA78510345,59917
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA79891344,74504
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Gaziantep Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA80368344,47164
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Necatibey Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA80843344,20238
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Kazım Karabekir Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA82254343,32988
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA82296343,30579
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA82851342,99854
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA83739342,51321
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA85535341,47922
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA88177340,01735
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA88273339,95669
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA91708338,05657
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ereğli Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA92514337,64392
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA93776336,97982
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA93876336,93175
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA94355336,68845
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA94673336,53961
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA95010336,37209
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA97538335,05023
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA99653334,01667
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA100776333,43361
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA101807332,90196
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA101832332,88719
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ereğli Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA102083332,76236
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA104064331,83436
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA104076331,82692
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA105753330,99658
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA106739330,50059
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA107122330,31286
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA109286329,28115
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA111355328,29419
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA112032327,96086
MEF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %75 İnd.   EA112391327,79409
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA112840327,60096
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA113173327,44431
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA113907327,09415
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA114894326,64512
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Kazım Karabekir Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA115450326,39515
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA115517326,36902
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA116583325,89177
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA117005325,71247
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA119693324,48826
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA122411323,32149
BARTIN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA122563323,25718
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA122645323,21888
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Burslu   EA123491322,83559
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA123508322,82858
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA123611322,79161
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA126540321,51731
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA128975320,50487
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA131043319,68886
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA131834319,37591
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA132573319,06889
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Bayburt Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA133037318,89566
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA135060318,1108
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EA136842317,39087
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Bayburt Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA142640315,14135
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA144685314,3385
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İÖ    EA148970312,74777
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA151299311,89274
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA165914306,82312
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA169092305,78967
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %50 İnd.   EA191082299,00251
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %75 İnd.    EA195222297,81475
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA198146297,00122
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA208157294,2484
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA209956293,77846
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA210990293,51282
GİRNE ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA219271291,34691
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA223575290,2284
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA241650285,87614
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA242814285,61509
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %75 İnd.   EA243982285,33111
ADA KENT ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Burslu    EA250881283,73542
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA270717279,38689
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %50 İnd.   EA289631275,51301
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %50 İnd.   EA292954274,84535
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %75 İnd.   EA296272274,20572
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA296988274,06757
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %75 İnd.    EA298726273,71649
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %50 İnd.   EA299110273,64263
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %50 İnd.   EA------
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Ücretli   EA------
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %25 İnd.   EA------
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Ücretli   EA------
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %50 İnd.   EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EA------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA------
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EA------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %25 İnd.    EA------
GİRNE ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA------
GİRNE ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %25 İnd.    EA------
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %75 İnd.    EA------
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA------
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA------
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EA------
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EA------
ADA KENT ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EA------
ADA KENT ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EA------
ADA KENT ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %25 İnd.    EA------
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.Psi. Danışmanlık ve Rehberlik Ücretli    EA------
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.Psi. Danışmanlık ve Rehberlik %50 İnd.    EA------
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.Psi. Danışmanlık ve Rehberlik %25 İnd.    EA------
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EADolmadıDolmadı
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %25 İnd.    EADolmadıDolmadı
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EADolmadıDolmadı
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %25 İnd.    EADolmadıDolmadı
AZERBAYCAN DEVLET ÜNİV. PEDAGOJİ ÜNİV. Y.DIŞIOkul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler
Fak.		Psi. Danışmanlık ve Rehberlik Öğrt. Ücretli    EADolmadıDolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EADolmadıDolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %25 İnd.    EADolmadıDolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  Ücretli   EADolmadıDolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EADolmadıDolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık  %25 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %25 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %25 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
MEF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. Y.DIŞIEde. Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık    EADolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EADolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EADolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EADolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Ücretli    EADolmadıDolmadı
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Rehberlik ve Psi. Danışmanlık %50 İnd.    EADolmadıDolmadı

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