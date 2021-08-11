Taraftarlar, basın toplantısının düzenlendiği başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nın çevresini saatler öncesinden doldurdu.
Konferans salonuna ailesiyle gelen Arjantinli yıldız futbolcu, PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile beraber kameraların karşısına geçti.
Altyapı da dahil 21 yılının geçtiği Barcelona dışında bir takımın formasını ilk kez giyecek Messi, "Barcelona'dan ayrılmak benim için çok zordu. Fakat Paris'e geldiğim andan itibaren mutluyum. Görüşmeler çok hızlı sonuçlandı. Teknik direktör Mauricio Pochettino ile birbirimizi tanıyoruz. Ayrıca Di Maria, Parades, Neymar da hep konuştuğum kişiler. Elbette onların varlığı da kararımda etkili oldu. Başkana ve kulübe, bana gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Son bir haftadır yaşadıklarından ötürü duygusal açıdan yıprandığını ancak yapacağı yeni başlangıçtan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Messi, "İçimdeki futbol arzusu dinmedi. Kariyerimin başındaki gibi mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih ettim. Umarım amacımıza ulaşırız." dedi.
Kısa bir hazırlık sürecine ihtiyacı olduğunu belirten 34 yaşındaki Messi, antrenmanlara başlayacağını ve teknik heyet onay verdikten sonra PSG formasını giyeceğini söyledi.
Messi, Ligue 1 hakkında ise şu yorumu yaptı:
"Giderek büyüyen bir organizasyon. PSG lig için çok şey yaptı. Bence eskiye göre daha rekabetçi bir lig var. Diğer takımlar, PSG ile baş etmek için daha da güçleniyor. Benim için yeni bir deneyim olacak. Yeni rakiplerle karşılaşacağım için heyecanlıyım."
"UMARIM MESSİ DAHA FAZLA MAAŞ TALEP ETMEZ"
Messi'yi takdim etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise "Kulübümüz ve futbol dünyası için tarihi bir gün. Onlarca kupa kazanmış ve bizimle de kupalar kazanacağına inandığım bir oyuncunun yanında oturuyorum. Leo, Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan tek futbolcu. Kazanma alışkanlığına sahip, futbolu güzelleştiren bir sihirbaz.'' dedi.
FFP KRİTERLERİ
Nasser Al-Khelaifi, hem bu kadar üst düzey futbolcuyu kadrolarında bulundurup hem de UEFA'nın finansal fair play kriterlerine nasıl uyduklarıyla ilgili soruya, "Tüm yükümlülüklerini yerine getiren bir kulüp olarak attığımız her adımdan önce ticari, mali ve hukuki bakımından sorun olup olmadığını araştırıyoruz. Leo ile sözleşme imzaladık. Çünkü bunu yapacak kapasitemiz var. Leo, bizim ve ligin marka değerine çok şey katacak. Umarım bizden daha fazla maaş talep etmez." yanıtını verdi.
TARAFTARI SELAMLADI
Messi, basın toplantısının ardından stat çevresinde kendisini bekleyen taraftarları selamladı.
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