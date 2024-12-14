PSG- Lyon maçı için heyecan sürüyor. Fransa Lig 1'de son şampiyon PSG, zorlu rakibi Lyon'u konuk ediyor. Lig'de namağlüp yoluna devam eden PSG, Lyon karşısında kazanarak bu seriyi sürdürmek istiyor. Öte yandan Lyon zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Parc de Princes'de oynanacak maç öncesinde futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, PSG- Lyon maçı ne zaman? İşte, detaylar...