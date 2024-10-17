PSG, Luis Enrique ile nikah tazeliyor!
Fransız devi Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.
Giriş: 17.10.2024 - 20:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:30
Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique ile yeni bir anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol hocanın 2025'te bitecek olan sözleşmesi, 2027'ye kadar uzatıldı.
Enrique, Temmuz 2023'te PSG'nin başına geçti ve geçen sezon kulüple Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazandı.
PSG'NİN DURUMU
PSG, Ligue 1'de bu sezon 7 hafta sonunda Monaco'nun 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
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