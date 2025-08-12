Habertürk
        PSG, Illia Zabarnyi'yi kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        PSG, Illia Zabarnyi'yi kadrosuna kattı!

        Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain, Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 12:06 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:06
        PSG, Illia Zabarnyi'yi kadrosuna kattı!
        Fransız Ligue 1 ekiplerinden PSG, Bournemouth'tan 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasında, "Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi'yi transfer etmekten mutluluk duyuyor. 6 numaralı formayı giyecek olan 22 yaşındaki stoper, kulübün Ukraynalı ilk oyuncusu olacak." denildi.

        Zabarnyi, İngiliz ekibi ile geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıktı.

