PSG Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları UEFA Şampiyonlar Ligi 6. ve son maçlarının oynanacağı bu haftada futbolseverler tarafından araştırılıyor. Grupta geride kalan 5 müsabakada sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik sonucunda aldığı 2 puanla dördüncü sırada yer alırken, PSG ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun ikinci maçında 1 Ekim’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabakayı Fransız takımı 1-0 kazanmıştı. İşte PSG Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçına dair detaylar...

PSG GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’de Parc des Princes’da Fransız ekibi Paris Saint- Germain ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sport 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.

GALATASARAY, AVRUPA LİGİ'NE NASIL DEVAM EDER?

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge’ün ise 3 puanı var. Cimbom’un Avrupa Ligi’ne gitmesi için Paris Saint-Germain’i deplasmanda yenip, Club Brugge’ün de sahasında Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise maç günü belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda.

A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip.

Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.

AVRUPA KUPALARINDA 285. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 284 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 423 gol gördü. Aslan, PSG deplasmanında galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

AVRUPADAKİ GALİBİYET HASRETİ 12 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

FRANSA'DA OYNAMIŞ 8 FUTBOLCU VAR

Galatasaray’ın 2019-2020 sezonundaki takım kadrosunda daha önce Fransa’da oynamış 8 futbolcu bulunuyor. Bu 8 futbolcundan Jimmy Durmaz, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor. Diğer futbolcular ise şöyle:

“Mariano (Bordeaux 2012-15),Jean-Michael Seri (Nice 2015-18),Younes Belhanda (Montpellier 2003-13, Nice 2016/17),Mario Lemina (Lorient 2013, Marseille 2013-15),Jimmy Durmaz (Toulouse 2016-19),Sofiane Feghouli (Grenoble 2007-10),Steven Nzonzi (Amiens 2007-09) ve Radamel Falcao (Monaco 2013-14, 2016-19)”