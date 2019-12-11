PSG Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları UEFA Şampiyonlar Ligi 6. ve son maçlarının oynanacağı bu haftada futbolseverler tarafından araştırılıyor. Grupta geride kalan 5 müsabakada sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik sonucunda aldığı 2 puanla dördüncü sırada yer alırken, PSG ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun ikinci maçında 1 Ekim’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabakayı Fransız takımı 1-0 kazanmıştı. İşte PSG Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçına dair detaylar...
PSG GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’de Parc des Princes’da Fransız ekibi Paris Saint- Germain ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sport 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.
GALATASARAY, AVRUPA LİGİ'NE NASIL DEVAM EDER?
Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge’ün ise 3 puanı var. Cimbom’un Avrupa Ligi’ne gitmesi için Paris Saint-Germain’i deplasmanda yenip, Club Brugge’ün de sahasında Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekecek.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise maç günü belli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda.
A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip.
Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.
AVRUPA KUPALARINDA 285. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 284 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 423 gol gördü. Aslan, PSG deplasmanında galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.
AVRUPADAKİ GALİBİYET HASRETİ 12 MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).
FRANSA'DA OYNAMIŞ 8 FUTBOLCU VAR
Galatasaray’ın 2019-2020 sezonundaki takım kadrosunda daha önce Fransa’da oynamış 8 futbolcu bulunuyor. Bu 8 futbolcundan Jimmy Durmaz, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor. Diğer futbolcular ise şöyle:
“Mariano (Bordeaux 2012-15),Jean-Michael Seri (Nice 2015-18),Younes Belhanda (Montpellier 2003-13, Nice 2016/17),Mario Lemina (Lorient 2013, Marseille 2013-15),Jimmy Durmaz (Toulouse 2016-19),Sofiane Feghouli (Grenoble 2007-10),Steven Nzonzi (Amiens 2007-09) ve Radamel Falcao (Monaco 2013-14, 2016-19)”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!