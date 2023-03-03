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Haberler Futbol

PSG forması giyen Achraf Hakimi'ye ağır suçlama

Faslı yıldız Achraf Hakimi, 24 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Fransız savcılık makamı olayı doğrularken, Paris Saint Germain'li futbolcu hakkında soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu

Giriş: 03.03.2023 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
PSG forması giyen Achraf Hakimi'ye ağır suçlama
HABERTURK.COM

Fransız yayın organı Le Parisien'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz hafta sonu karakola giderek Hakimi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Haberde, 24 yaşındaki kadın, Faslı yıldızın sosyal medya aracılığıyla kendisiyle temas kurduğunu ve sonrasında buluştuklarını anlattı. Kadının iddiasına göre Faslı futbolcu kendisine cinsel saldırıda bulundu.

Kadın, cinsel saldırıya uğradığını söylemesine rağmen şikayette bulunmadı. Ancak Nanterre şehir savcılığı davayı aldı ve Hakimi hakkında soruşturma başlattı.

Faslı oyuncu hakkında çıkan iddiaları red eden Hakimi'nin avukatı, "Müvekkilinin yetkililerle işbirliği yapacağını" duyurdu.

Savcılık, Hakimi'nin polis gözetiminde olduğunu ve mağdur olan kişiye karşı uzaklaştırma kararı çıkarıldığını bildirdi.

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