PSG, Alex Telles transferini 25 Milyon Euro karşılığında tamamlamaya hazırlanıyor.

Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın haberine göre; Ligue 1 ekibi PSG, Porto'da forma giyen sol bek oyuncusu Alex Telles transferini 25 Milyon Euro karşılığında tamamlıyor. Galatasaray, bir dönem sarı-kırmızılı takımda da forma giyen Alex Telles'in transferinin resmileşmesi halinde yaklaşık 1.8 Milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Telles, 2016/17 sezonunda Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 Milyon Euro'ya transfer olmuş ve iki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'a sonraki satıştan %10 kar payı verilmesi kararlaştırılmıştı.