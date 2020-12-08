Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oluyor. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

PSG - BAŞAKŞEHİR

STAT: Parc des Princes

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ovidiu Hategan

PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappe, Neymar

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok; Rafael, Mahmut Tekdemir, Ponck, Hasan Ali Kaldırım; Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.