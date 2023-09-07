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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama PS Plus fiyatları yüzde 600 arttı - Teknoloji Haberleri

        PS Plus fiyatları yüzde 600 arttı

        Playstation Plus üyelik fiyatlarında beklenen büyük zam bugün itibarıyla üyelik satın alımlarına yansıtıldı. İşte PS Plus Essential, PS Plus Extra ve PS Plus Deluxe üyeliklerinin yeni fiyatları...

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 07.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:08
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        Beklenen zam PS Plus'a yansıdı
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        Oyun tutkunlarının yakından takip ettiği özelliklerden bir tanesi Playstation'ın Plus üyeliği... En yakın rakiplerinden XBox'un Game Pass üyeliği gibi birçok özel oyunu bünyesinde barındıran PS Plus, ayrıca online özellikli oyunları da oynamak için Playstation'un zorunlu tuttuğu üyelik.

        ESKİ FİYATTAN UZATMAYA 1 YIL SINIRI

        Avrupa'da zamlanmasının ardından PS Plus'ın Türkiye fiyatlarının da yükseleceği bir süredir konuşuluyordu. Hatta bu zam korkusuyla birçok kişi üyeliklerini eski fiyattan uzatmak için yarışa girdi. Ancak son günlerde PS Plus üyeliğini eski fiyattan uzun yıllar daha devam ettirmek isteyenler bir sürprizle karşılaştı. Zam dedikoduları yayılmaya başladıktan ve bir kısım kullanıcı üyeliklerini uzattıktan sonra, eski fiyattan uzatmaya son hafta içerisinde yalnızca 1 yıllık izin verildi.

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        YÜZDE 600'LÜK ZAM YANSITILDI

        Sony, ABD pazarında PS Plus fiyatlarına yüzde 33 oranında zam yapmıştı. Türkiye'de de bugün itibarıyla beklenen zam fiyatlara yansıdı. PS Plus'ın en pahalı üyelik versiyonu olan Deluxe'ün 1 yıllık üyelik fiyatı bugün 460 TL'den 2.740 TL'ye yükseldi. Böylece yüzde 600'e varan bir zam yansıtılmış oldu. Her ay farklı ücretsiz oyunlar, klasikler kataloğu ve yeni oyunlarda indirimleri de içeren bu üyelik ücretindeki bu yüksek artış oyunseverlerin de tepkisine neden oldu.

        İşte yeni fiyatlar...

        • PlayStation Plus Essential:

        Aylık: 175 TL

        3 Aylık: 440 TL

        Yıllık: 1440 TL

        • PlayStation Plus Extra:

        Aylık: 260 TL

        3 Aylık: 720 TL

        Yıllık: 2340 TL

        • PlayStation Plus Deluxe:

        Aylık: 305 TL

        3 Aylık: 830 TL

        Yıllık: 2740 TL

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