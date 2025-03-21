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        Haberler Gündem Güncel Provokatif paylaşımlara 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Provokatif paylaşımlara 2 gözaltı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:29
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        Provokatif paylaşımlara 2 gözaltı
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        Sosyal medya üzerinde provokatif paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımları yaptıkları belirlenen Orhan İ. ve Nesteren D. Y.'nin kimliklerini tespit etti.

        Ev adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerden Orhan İ. hakkında 'Suç işlemeye tahrik' suçundan, Nesteren D.Y. hakkında ise, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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