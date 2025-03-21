Provokatif paylaşımlara 2 gözaltı

Sosyal medya üzerinde provokatif paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımları yaptıkları belirlenen Orhan İ. ve Nesteren D. Y.'nin kimliklerini tespit etti.

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Ev adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerden Orhan İ. hakkında 'Suç işlemeye tahrik' suçundan, Nesteren D.Y. hakkında ise, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.