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Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı

Giriş: 07.02.2023 - 19:28 | Güncelleme: ABONE OL
Provokatif 135 hesap yöneticisi tespit edildi
Provokatif 135 hesap yöneticisi tespit edildi
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HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak 7 şahıs gözaltına alındı ve 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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