Provokatif 135 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak 7 şahıs gözaltına alındı ve 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.