Pandemi etkisiyle Çin’deki tedarik zincirinin bozulması Türkiye’nin promosyon sektöründeki cazibesini artırdı.
Coğrafi konum, kaliteli ürün ve zamanında teslimle dikkatleri üzerine çeken Türkiye, alternatif pazar arayışına giren Asya, Avrupa ve Afrika kıtasındaki birçok ülkenin kurumsal satın almacısını çekmeyi başardı.
Başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki 30 ülkeden 200’e yakın firmanın kurumsal satın almacısı alım yapmak için 28 Eylül’de Promosyon Show’da olacak.
Fuarda, deri-tekstil, dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, toprak ve cam ürünleri, baskılı materyaller, elektronik ürünler, makine ekipmanları, oyuncaklar, şarj aletleri gibi binlerce promosyon ve hediyelik eşya ürünü sergilenecek.
Yerli ve yabancı alıcılar, klasik ve teknolojik promosyon ürünlerin yanı sıra fuarda kişi ve kurumlar için tasarlanan özel ürün yelpazesini de yakından inceleme fırsatı bulacak.
Türkiye’nin promosyon ve hediyelik eşya ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilileri, fuar süresince sektör profesyonelleri ile buluşarak B2B alanlarında tedarikçilerle iş görüşmesi gerçekleştirebilecek.
'TİCARET HACMİNİ ARTIRACAK'
Promosyon Show fuarında yeni ürünlerle yerli ve yabancı satın almacıların karşısına çıkacaklarını belirten Promotürk Başkanı Mehmet Yücetürk, "Bu yıl 35'inci fuarımızı düzenliyoruz. Birçok dernek üyemizle yaptığımız görüşme sonucunda gördük ki, fuarda firmalarımız pandemi sonrası oluşan talebe daha sağlıklı cevap verebilme adına yeni ürünleriyle yerli ve yabancı satın almacıların karşısına çıkacak. Düzenlediğimiz bu fuarın Avrupa ve diğer bölge ülkeleri ile işbirliğini ve ticaret hacmini arttıracağına inanıyoruz. Fuarda kurumsal alıcılar, hem içinde bulunduğumuz yılın hem de 2023 yılının promosyon siparişlerini verecek" dedi.
Verilen bilgiye göre, Promosyon Show fuarı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 01 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!