HABERTURK.COM

Pandemi etkisiyle Çin’deki tedarik zincirinin bozulması Türkiye’nin promosyon sektöründeki cazibesini artırdı.

Coğrafi konum, kaliteli ürün ve zamanında teslimle dikkatleri üzerine çeken Türkiye, alternatif pazar arayışına giren Asya, Avrupa ve Afrika kıtasındaki birçok ülkenin kurumsal satın almacısını çekmeyi başardı.

Başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki 30 ülkeden 200’e yakın firmanın kurumsal satın almacısı alım yapmak için 28 Eylül’de Promosyon Show’da olacak.

Fuarda, deri-tekstil, dekorasyon ürünleri, ofis malzemeleri, kırtasiye, seramik, el aletleri, toprak ve cam ürünleri, baskılı materyaller, elektronik ürünler, makine ekipmanları, oyuncaklar, şarj aletleri gibi binlerce promosyon ve hediyelik eşya ürünü sergilenecek.

Yerli ve yabancı alıcılar, klasik ve teknolojik promosyon ürünlerin yanı sıra fuarda kişi ve kurumlar için tasarlanan özel ürün yelpazesini de yakından inceleme fırsatı bulacak.

Türkiye’nin promosyon ve hediyelik eşya ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilileri, fuar süresince sektör profesyonelleri ile buluşarak B2B alanlarında tedarikçilerle iş görüşmesi gerçekleştirebilecek.

'TİCARET HACMİNİ ARTIRACAK'

Promosyon Show fuarında yeni ürünlerle yerli ve yabancı satın almacıların karşısına çıkacaklarını belirten Promotürk Başkanı Mehmet Yücetürk, "Bu yıl 35'inci fuarımızı düzenliyoruz. Birçok dernek üyemizle yaptığımız görüşme sonucunda gördük ki, fuarda firmalarımız pandemi sonrası oluşan talebe daha sağlıklı cevap verebilme adına yeni ürünleriyle yerli ve yabancı satın almacıların karşısına çıkacak. Düzenlediğimiz bu fuarın Avrupa ve diğer bölge ülkeleri ile işbirliğini ve ticaret hacmini arttıracağına inanıyoruz. Fuarda kurumsal alıcılar, hem içinde bulunduğumuz yılın hem de 2023 yılının promosyon siparişlerini verecek" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Verilen bilgiye göre, Promosyon Show fuarı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 01 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak.