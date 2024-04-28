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        Haberler Magazin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi'ne gerçekleştirildi

        Prömiyeri gerçekleştirildi

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Carmina Burana'nın prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi'ne gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:44
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Carmina Burana', Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu sahnesinin tüm teknik imkânlarıyla prömiyerini gerçekleştirdi.

        Eser; solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile koreografik sahne kantatı olarak sanatseverlerle buluştu.

        AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun sahne matematiğinin gözler önüne serildiği eserde, sahnenin tüm teknik imkanları kullanıldı. 'Carmina Burana'yı izleyen sanatseverler, döner sahne, sağ ve sol ön ve arka vagonların geçişleri, sofita borularının her birine bir zaman kodu verilerek adeta hepsinin birden dans ettiğine şahit oldular.

        'Carmina Burana', yeni koreografisi ve rejisiyle sahnenin en üst seviyede kullanıldığı görsel bir şova dönüşürken, AKM Türk Telekom Opera Salonu mekatronik sahne tasarımı ile adeta sanatçılardan biri olarak göz doldurdu. Işık konsepti de bu görsel şovun bir unsuru olarak eserdeki yerini aldı.

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        Eserin rejisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt üstlendi. 'Carmina Burana'da yer alan 24 parça, Volkan Ersoy’un yanı sıra Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş koreografileriyle hareket bulurken, eseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi korosu ve solist sanatçıları, soprano Nazlı Deniz Süren, tenor Ufuk Toker ile bariton Kevork Tavityan seslendirdi.

        'Carmina Burana', 27 Nisan akşamı gerçekleşen prömiyerinin ardından yine AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 29 Nisan saat 20.00'de sahnelenecek. Eser, 1 - 14 Haziran'da yapılacak olan 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

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        #Carmina Burana

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