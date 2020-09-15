Projeler açıklandı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu projeleri açıklandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu projeleri açıklandı.

* Gündüz Apollon Gece Athena

* Karanlıktan Önce

* Yaz Düşleri

3 film, 150 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Seçilecek filme ayrıca Fono Film tarafından Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Türkiye'den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'na bu yıl 64 başvuru yapıldı. Yarışacak 8 film belirlendi;

* Bağlar

* Bildiğin Gibi Değil

* Cadı

* Güneş

* Hak Edilmiş Bir Öpücük

* Kül

* Meçhul

* Yedi

Seçilen projeler arasından ana jüri değerlendirmesi sonrası iki projeye her biri 30 bin TL değerinde para ödülü, bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Yöneticiliğini Olena Yershova Yıldız'ın yaptığı Antalya Film Forum, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle bu yıl programına yeni bir platform ekledi. Amacı yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek olan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'na ilk yılında 35 başvuru yapıldı. Seçici kurul tarafından 6 proje seçildi.

* Anahtarlar ve Era'nın Hikâyesi

* Berlinist

* Bir Suçluyu Doğurmak

* İstanbul'un Erkekleri

* Kısık Ateşte Pişmiş Kalp

* Matruşka

Seçilen 6 projeden birine dizinin pilot bölümünün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin TL tutarındaki BluTv Ödülü, bir projeye de Color Up Renk Düzenleme Ödülü verilecek.